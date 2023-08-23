بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الشواربة يفتتح حديقة الحاووز بجبل عمان

منذ ساعتين
الشواربة يفتتح حديقة الحاووز بجبل عمان

وطنا اليوم:افتتح امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، صباح اليوم الاربعاء ، حديقة الحاووز الكائنة في شارع البحتري / جبل عمان على مساحة 2 دونم ، بعد إعادة تأهيلها بالتعاون ما بين امانة عمان وشركة العمل الكونية وبدعم من البنك الاستثماري .
وجدد امين عمان التأكيد على ديمومة برنامج الامانة في اعمال تأهيل الحدائق العامة بتشاركية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص والمجتمعات المحلية ، للتوسع في زيادة الرقعة الخضراء والمساحات الحضرية بما يخدم إيجاد متنفسات طبيعية امام المواطنين .
وحضر الافتتاح مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ، ومدير عام البنك الاستثماري منتصر دواس ، وأعضاء مجلس الامانة عن منطقة زهران بشرى الرزي وهدى الصبيحي ، وممثلين عن الشركة الكونية ، وعدد من المدراء المعنيين .
وحسب نائب مدير المدينة للزراعة والصحة الدكتورة ميرفت المهيرات شملت الاعمال تأهيل الممرات والساحات والممرات مع تنفيذ مقاعد بازلتية و إنشاء ملعب رملي .
واضافت انه تم في الحديقة تنفيذ تجربة الغابات الحضرية بطريقة مياواكي للعالم النباتي الياباني أكيرا مياواكي وهي تقنية مبتكرة لإنشاء غابات كثيفة باستخدام النباتات الأصلية للمنطقة ويتم تطبيقها على نطاق واسع حول العالم في التشجير الحضري


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:16

نصف مليون دينار لصيانة مسجد الملك المؤسس

14:09

أيمن عوده يحذر: المؤامرة الصهيونية تشمل الأردن وفلسطين

14:04

بالشراكة مع 19 شركة مميزة في الأردن .. بنك الاتحاد يطلق برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

13:58

مشهد يشعل غضباً.. غسل أسداً في محطة أمام المارة

13:47

الأردن يستعد لموسم سياحة أجنبية مميز بداية أيلول

12:58

الاتحاد الأوروبي: الحرب الروسية في أوكرانيا رفعت أسعار القمح 60% والذرة 20%

12:50

الأعيان يعيد مشروع البيانات الشخصية للجنته الخدماتية

12:36

مصنع نيسان لإنتاج محركات المركبات في يوكوهاما يتجاوز حاجز الـ 40 مليونًا‎

12:22

السير: المخالفات ليست غايتنا والسائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات القانون

12:08

تشكيلات الجامعات… !

12:07

#عاجل إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

12:06

العضايلة تستقبل جاهة الصلح غدا الخميس

وفيات
وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023