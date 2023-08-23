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حمزة نمرة يتصدر التواصل الاجتماعي بأغنية مثيرة

منذ ساعتين
حمزة نمرة يتصدر التواصل الاجتماعي بأغنية مثيرة

وطنا اليوم:تصدر الفنان حمزة نمرة مواقع التواصل الاجتماعي بوسم “حمزة” على إكس “تويتر” سابقا في الأردن ودول عربية.
وتفاعل المئات مع أغنية جديدة للفنان حمزة نمرة، مشاركين العديد من كلماتها منها، ” تاني تاني ارجع يا ماضي تاني”.
وحمزة نمرة مؤلف موسيقي ومغنٍ، وعازف جيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر 1980 مهتم بالثقافة العربية الأصيلة محاولًا تجسيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه


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