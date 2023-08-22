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فضل شاكر يطرح ثالث أعماله الغنائية “الأشخاص الغلط”  

منذ 57 ثانية
فضل شاكر يطرح ثالث أعماله الغنائية “الأشخاص الغلط”  

وطنا اليوم: طرح الفنان فضل شاكر ثالث أعماله الغنائية بعنوان “الأشخاص الغلط”، من كلمات الشاعر حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وإشراف عام اياد النقيب، وذلك بعدما طرح بغيب بمزاجي والذي حمل اسم الألبوم ، والثاني ” قال حب قال”.

وياتي طرح العمل الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان فضل شاكر بالعملين الاول بغيب بمزاجي و ” قال حب قال ” وتصدرهما التريند في اغلب الدول العربية .

وتقول كلماتها :

بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي

ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان

بطلع من ضربة لضربة و من جرح على التاني و كأن الجرح لايقلي و متفصل علشاني

ما راهنتش على حد انا ابدا و كسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران

أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس

أفضل اطنش عيوب و ابلعلهم الزلط و مش بافوق غير لما بتكون خربت خلاص

أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس

للاستماع للأغنية ” الاشخاص الغلط ” على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر ” اليوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكتر


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