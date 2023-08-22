تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية ابتداء من الأربعاء، وإلى مساء الأحد 3 أيلول المقبل، بنسبة تتراوح بين 5- 39 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان الثلاثاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين الى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبحسب البيان يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد) و (IOS- متجر المؤسسة المدنية).

وأشار القضاة الى ان هذه الدفعة من التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

وأضاف، ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق