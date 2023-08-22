ارادة يواصل نشاطاته عبر افتتاح مقره الرسمي في مادبا وسط حضور كثيف – صور وفيديو

وطنا اليوم:افتتح حزب إرادة، امس الأحد، مقره في محافظة مادبا، وأكد امين عام حزب إرادة نضال البطاينة، أن الحزب يواصل سلسلة افتتاح الفروع في جميع المحافظات ومكاتب في الألوية بهدف فتح المجال أمام الجميع للتفاعل الإيجابي مع فعاليات وبرامج الحزب.

وسبق افتتاح الفرع، لقاء موسع جمع الأمانة العامة في حزب إرادة مع مئات من أبناء وسيدات وشباب محافظة مادبا، تحدث خلالها البطاينة عن اهمية دور الأحزاب البرامجية في الأردن ودورها في تحقيق التنمية بكافة المجالات في الأردن.

وأشار البطاينة إلى إن الحل لكل ما نعاني منه من تحديات على كل الصعد هو العمل الحزبي القائم على العمل البرامجي بمشاركة جميع فئات المجتمع لتحقيق الرفاة للمواطنين وتوفير التنمية المستدامة بعدالة.

وبين أن حزب إرادة حرص على اختيار كل مفاصل عمله ديمقراطيا ابتداء من مراجعة المباديء الأساسية والنظام الأساسي واسم الحزب وحتى واختيار المجلس الوطني والمركزي والأمانة العامة ومجالس الفروع ، وبمشاركة المرأة والشباب، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامج الحزب التفصيلي الذي يتم وضعه من قبل لجان تخصصية مركزية عددها ٢٥ واخرى في الفروع تتبع لها.

وقالت الأمين العام المساعد للمدرسة الحزبية الدكتورة نجوى قبيلات، أن حزب إرادة يعمل على صياغة مناهج خاصة للتنشئة السياسية والحزبية، وتهدف إلى تعليم وتوجيه الشباب والأعضاء في القيم والمبادئ السياسية والفكرية والبرامجية في الاجتماعية الديموقراطية، وتعمل أيضا على تعزيز الانتماء والوعي السياسي، وتوفير تعليمالفكري والثقافي، وبناء الشبكات وتوفير الفرص للتعاون بين أعضاء الحزب.

وجرى حوار موسع بين الأمين العام لحزب إرادة وقيادات الحزب مع الفعاليات الشعبية أجابوا فيه على الأسئلة والاستفسارات و المداخلات بكل شفافية، بحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين للحزب.

وحضر حفل الافتتاح ولقاء الفعاليات الشعبية المئات من أبناء المجتمع المحلي في مادبا ، اضافة الى قيادات الحزب والأعضاء المؤسسين فيه من أبناء محافظة مادبا كل ذلك بتنظيم متميز من قبل مجلس فرع مادبا برئاسة أحمد الدقاق الأزايدة.

وقام الشاب وجدي الحواتمة بعرض متميز لخارطة ارادة في مادبا والمناطق التي يجب التركيز عليها ووجه الامين العام المعنيين في الأمانة العامة بتطبيق منهجية وجدي على جميع المحافظات .