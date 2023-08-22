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حماية المستهلك: دافعو الفاتورة العلاجية يرفضون رفع الأجور الطبية من طرف واحد

22 أغسطس 2023
حماية المستهلك: دافعو الفاتورة العلاجية يرفضون رفع الأجور الطبية من طرف واحد

وطنا اليوم:أكّد المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، الثلاثاء، أن دافعي الفاتورة العلاجية وممثلي الأطراف الرئيسية يرفضون قيام نقابة الأطباء برفع الأجور الطبية من طرف واحد.
وقال العموش إن هناك اتفاقا مسبقا بعدم رفع الأسعار من طرف واحد، بل ضرورة أن يكون هناك نقاش ودراسة لأي قرار.
“لسنا ضد رفع الأجور الطبية المنخفضة بالأصل، وهناك أجور طبية لا خلاف عليها، ولكن لا يجوز أن ترفع جهة من طرف واحد أسعارها” وفق العموش الذي أشار إلى وجود “شبهة قانونية” في القرار تتعارض مع قانون المنافسة.
وأكّد أن اللجنة الصحية في الجمعية تناقش قرار نقابة الأطباء المتعلق بالتوقف عن استقبال حالات التأمين؛ باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل منذ صدوره


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