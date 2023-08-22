تعرّف على أسعار الزي المدرسي في الأسواق

وطنا اليوم:اكد ممثل قطاع الالبسة والمحيكات المهندس ايهاب قادري ان الطلب على الزي المدرسي شهد تحسنا خلال اليومين الماضيين مع بدء العودة الى المدارس.

وطالب قادري الى بضرورة الزام المدارس الحكومية والخاصة بتطبيق تعميم وزارة التربية والتعليم بالزامية شراء الزي المدرسي من المصانع المحلية.

ولفت الى ان أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية تتراوح بين 6 الى 11 ديناراً خلال هذا العام موضحا ان هذه الاسعار ستكون بمتناول جميع الاسر مثمنا قرار وزارة التربية والتعليم السابق بالزام المدارس الحكومية والخاصة بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية.

وعممت وزارة التربية والتعليم على مدراء المدارس الخاصة، بإلزامية شراء الزي المدرسي من المصانع المحلية.

وقالت الوزارة، في تعميمها، «إن ذلك جاء بناءً على كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وقال إن القرار يأتي تنفيذا لبلاغ رئاسة الوزراء الذي صدر سابقا، والذي يسهم في دعم الصناعة المحلية، وخصوصا قطاع صناعة المحيكات التي تشكل صادراتها ما نسبته 27 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأضاف أن قطاع المحيكات يشغل 74 ألف عامل وعاملة، بما نسبته 29 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، وتشكل العمالة الأردنية نحو 25 بالمئة من إجمالي العاملين، مبينا أن أعداد العمال الأردنيين شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة بعد فتح الفروع الإنتاجية لمصانع المحيكات بالمحافظات