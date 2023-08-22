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اجتماع حكومي مع نقابة الأطباء واتحاد التأمين

منذ 4 ثواني
اجتماع حكومي مع نقابة الأطباء واتحاد التأمين

وطنا اليوم:كشف رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة، عن اجتماع حكومي مع نقابة الأطباء واتحاد التأمين اليوم الثلاثاء، في وزارة الصحة.
وقال القرالة في تصريح ، إن الاجتماع سيبحث حلولا لتطبيق آلية التسعيرة الجديدة للأطباء، بالإضافة إلى صندوق التعاون.
وأعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنية، التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.
وقالت النقابة في بيان، إن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ القرار تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء 15 آب وما تقضيه المصلحة العامة.
ودعت النقابة الأطباء إلى كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة، حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص.
من جهته، قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد كلوب، في تصريحات ، إن رفع الأطباء للائحة الأجور وصل إلى 400%، وخالف بذلك قانون المنافسة الأردني.
وأضاف كلوب، أن رفع أجور الأطباء سيعود سلبا على المواطن الأردني، وتكليفه أعباء مالية إضافية.
وبين أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، لا يقف ضد رفع لائحة أجور الأطباء، بدلا من المعتمدة حاليا منذ العام 2008، لكن ضمن شروط وضوابط ومعايير واضحة توضع لأجور الأطباء، وباتفاق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، جلس عديد المرات مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وإدارة أعمال التأمين في البنك المركزي، لكن دون التوصل لأية حلول حول اعتماد التسعيرة الجديدة لأجور الأطباء


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