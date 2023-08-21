حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة في إربد

وطنا اليوم:تستمر فِرَق وزارة الصحة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة، في محافظة إربد، حيث يتوزع خمسون فريقًا منذ أحد عشر يومًا، حيث تم تقديم عشرة آلاف جرعة من مطعوم الحصبة، لجميع الجنسيات، ولكافة الأعمار من عامين إلى ستين عامًا، وذلك ضمن برنامج التطعيم الوطني.

وأفاد مصدر إن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف الأشخاص الذين تخلفوا عن تلقي التطعيم في جميع مناطق المملكة، بينما تستهدف المرحلة الثانية طلاب المدارس الابتدائية، وروض الأطفال، ودور الحضانة، ومرافق الرعاية الصحية.

ويقدم البرنامج الوطني للتطعيم الذي بدأ العمل به عام 1979 اثنا عشر مطعومًا مختلفًا بهدف تعزيز المناعة وتقليل انتشار الأمراض.

يشار إلى أن الحملة التي بدأتها الوزارة في السابع من آب الجاري أسفرت عن الوصول إلى 27 ألف و163 جرعة بمعدل 2500 جرعة يوميا في مختلف محافظات المملكة