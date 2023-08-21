بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصفدي وبيدرسون يبحثان جهود حل الأزمة السورية

منذ ساعة واحدة
الصفدي وبيدرسون يبحثان جهود حل الأزمة السورية

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، خلال اتصال هاتفي، الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية.
وبحث الطرفان جهود الحل وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

تفاصيل ملهمة ورسالة شكر مؤثرة من حمزة الحاج

20:02

التغيرات المناخية ترفع أسعار زيت الزيتون عالميا

19:34

رفض مطلق .. مستجدات قرار نقابة الأطباء

19:16

توقيف مالك مطعم شهير بتهمة الاساءة لنادي رياضي

19:07

الأردني العلوان يحقق 36 بحثا علميا وفقا ل”كلاريفيت أنالاتكس”

19:04

الأردن والسعودية يؤكدان أهمية تذليل عوائق التبادل التجاري والاستثماري

18:59

المدن الصناعية الأردنية تقيم مباني جديدة في الموقر

18:54

البحوث الزراعية يوقع مذكرة تفاهم بالمجالات الأكاديمية مع جامعة عمان الأهلية

18:52

وفاة 5 أشخاص من عائلة أردنية بحادث سير في السعودية

18:51

منتخب الناشئين للكرة الطائرة يخسر أمام نظيره الكويتي

18:48

الملك يتابع تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

18:46

الجفاف في أوروبا يبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2020

وفيات
وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023