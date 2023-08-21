الصفدي وبيدرسون يبحثان جهود حل الأزمة السورية

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، خلال اتصال هاتفي، الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية.

وبحث الطرفان جهود الحل وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها