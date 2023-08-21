شركات التأمين : سنرفع قيمة الاشتراكات إذا ارتفعت معالجات الأطباء

وطنا اليوم:قال مدير اتحاد شركات التأمين،مؤيد الكلوب، الاثنين، إنه في حال زيادة قيمة المعالجات عند الأطباء سيتم رفع قيمة الاشتراكات على المؤمن عليهم.

وأضاف، أن المتضرر من قرار النقابة هو المواطن مما سينعكس سلبا على خدمة المؤمن عليهم، داعيا إلى الحوار وتغليب المصلحة العامة.

وأشار إلى اجتماع مرتقب دعت إليه لجنة الصحة النيابية للنقاش مع النقابة، مبيناً أن الاتحاد قد يضطر للذهاب إلى القضاء بشأن القرار.

وأشار إلى أن “عدد المؤمن عليهم 690 ألف موزعين على 21 شركة، وهامش الربح لكل شركة لا يتجاوز 300 ألف دينار سنويا بالرغم من رأس المال الضخم في كل شركة”.

وأعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنية، التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.

وتدرس وزارة الصناعة والتجارة حاليا إذا كان قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمّنين من خلال شركات التأمين “مخلا بالمنافسة”، وفق المتحدث باسم الوزارة .