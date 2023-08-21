دعوى قضائية ضد نقابة الأسنان على خلفية ترخيص المدارس

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه تم رفعت قضية على نقابة أطباء الأسنان، على خلفية إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب لصندوق نقابة الأسنان سنويا.

وشدد الصوراني اعترضه على الاتفاق، قائلا إن “نقابة أطباء الأسنان عقبة أمام ترخيص المدارس الخاصة”.

وحذر صوراني من تبعات الاتفاق، قبل بدء دوام المدارس الخاصة بأسبوعين، “بتمشي الأمور مخالفة أو غير مخالفة”، ولفت أيضا إلى أنه “لا يعقل للوزارة عدم ترخيص آلاف المدارس ورياض الأطفال”.

ولفت إلى أن مبلغ 3 دنانير الموجب دفعها لنقابة الاسنان عند تصديق عقد الطبيب لغاية ترخيص المدرسة “غير طبيعي وغير منطقي”.

انعكاسات على الطلبة

قال صوراني إن زيادة رسوم المدارس الخاصة تحسب وفق نسبة التضخم، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، البالغة 2.68% خلال أول 7 أشهر من 2023. ولفت أيضا إلى أن نسبة زيادة الرسوم المقدرة بـ3 بالمئة “لا تتناسب مع ارتفاع الكلف في المدارس الخاصة”.

واعتبر أن تَنصُل البعض من تسديد الأقساط المدرسية يجب إدراجه ضمن التضخم الذي يلقي بظلاله على المدارس الخاصة، بحسب صوراني.

وقال إن كلف الرسوم التي وردت في النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة ألفين وثلاثة وعشرين، سترحل على الطالب.

وطالب الصوراني بعدم قبول أي طالب إلا بوجود براءة ذمة من المدرسة المنقول منها، لحماية المدارس من التهرب من استرداد مستحقاتها المالية.

وأعلنت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم موافقتها على رفع رسوم 48 مدرسة خاصة، للعام الدراسي 2023/2024