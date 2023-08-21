الأشغال : استكمال طرق إربد والسلط الدائري وعمّان التنموي مرتبط بتوفر التمويل

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الأشغال عمر المحارمة، الاثنين، إن استكمال طرق إربد والسلط الدائري وعمّان التنموي مرتبط بتوفر التمويل، موضحاً أن قيمة الاستملاكات لمشروع طريق إربد الدائري “مرتفعة وفاقت قيمة المشروع ذاته” .

وأضاف المحارمة،، أن الدراسات استكملت بشكل كامل للطرق المذكورة بانتظار التمويل اللازم لمعاودة العمل والانتهاء من هذه المشاريع الثلاث .

وأشار المحارمة إلى أن عطاء صيانة طريق عمّان جرش تم إنجازه كما هو مخطط له حتى المنطقة الحرفية في جرش بانتظار أعمال الصيانة لجسر سلحوب، مؤكدا وجود دراسة حاليا لطرح عطاء لصيانة أجزاء أخرى من الطريق