الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

وطنا اليوم:تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفيرة لينا الحديد، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، يائيل لامبيرت، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.

وأعربت السفيرة الحديد، خلال لقائها في مكتبها، السفيرة لامبيرت، عن أطيب تمنياتها لها بالتوفيق والنجاح في مهامها الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين