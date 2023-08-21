وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط

وطنا اليوم:التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة اليوم الاثنين، رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري.

واستعرض القيسي خلال اللقاء إجراءات الوزارة والبلدية في تطوير المنتج السياحي في السلط، مؤكداً أهمية وضع خطة عمل تشاركية لتحديد الأولويات السياحية في المحافظة، للإسهام في إحداث نقلة نوعية في تطوير المواقع السياحية التي تتميز بمقومات سياحية فريدة.

وأشاد المهندس الحياري بجهود الوزير القيسي في إدارة ملف إدراج السلط على قائمة التراث العالمي إبّان توليه ممثل الأردن لدى اليونسكو ومن خلال عمله سفيرا للمملكة في فرنسا، ولجهوده كوزيرٍ للسياحة والآثار في متابعة مشاريع الوزارة في المدينة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، والمستشار هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن ابو خروب، ومدير سياحة السلط عماد الرواحنة، ومديرة آثار السلط أروى مساعدة، تشكيل ثلاث لجان تعنى بتطوير السياحة في السلط ، حيث تهتم اللجنة الأولى بتطوير المنتج السياحي في المحافظة والاستفادة من الميزات السياحية التي تتمتع بها، وتطوير المسارات والبنية التحتية وتجارب المجتمعات المحلية برئاسة الامين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين، والثانية لمتابعة ملف السلط على مواقع التراث العالمي وصيانة وترميم هذه المواقع برئاسة مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، فيما ستختص اللجنة الثالثة بتطوير موقع عقبة بن نافع برئاسة المستشار هشام العبادي.

وتساهم هذه اللجان في رسم وتنفيذ خطة شمولية تضمن تعزيز المكانه السياحيه للمدينة وتحافظ على هوية المدنية المعمارية والحضارية التي ساهمت في تسجليها على قائمة التراث العالمي.