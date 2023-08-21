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مبادرة حاجات طلبة المدارس برعاية الدكتور رفعت الطويل

منذ ساعتين
مبادرة حاجات طلبة المدارس برعاية الدكتور رفعت الطويل

وطنا اليوم:كتب محرر الشؤون الاجتماعية :
ضمن إطار التكافل الاجتماعي والإنساني اختتمت اليوم فعاليات مبادرة “حاجات طلبة المدارس” والتي أطلقها المحامي الدكتور رفعت الطويل مساعد الأمين العام لشؤون التجارة عضو المكتب السياسي لحزب الميثاق واستمرت لمدة أسبوعين في عدد من مناطق المملكة حيث تخللها دعم الطلبة الأيتام والفقراء بما يحتاجونه للعام الدراسي الحالي.
وشملت الحملة العديد من المحافظات والألوية بدعم شخصي من الدكتور الطويل وبالتعاون مع نادي يرموك البقعة.
وبدأت الحملة التي بجولة في مخيم الطالبية بزيارة مركز ذوي الاعاقة والتأهيل المجتمعي ونادي الطالبية ونادي إتحاد الطالبية والتوجه بعد ذلك لمناطق البادية وزيارة نادي البادية والذي يعتبر تجمعا لأندية البادية وكان باستقبال القائمين على المبادرة رئيس النادي و عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والذين بدورهم شكروا القائمين على المبادرة وقدموا عرضا مفصلا لنشاطات النادي والصعوبات التي تواجه فرقه الكروية وقدم الدكتور رفعت الطويل دعما ماليا إضافيا لفرق النادي وشكر رئيس النادي عبدالكريم الدهام الدكتور الطويل على المبادرة والدعم.
وواصلت الجولة طريقها إلى محافظة الزرقاء وتحديدا نادي البتراء وبعض الجمعيات الخيرية حيث رحبت أسرة النادي بالمبادرة وشكرت القائمين عليها واختتمت جولتها بزيارة لنادي أم نوارة والجمعية الخيرية هناك حيث وجه رئيس النادي الشكر والتقدير للقائمة على مبادرة دعم طلبة المدارس.
وفي الأغوار قام فريق المبادرة بزيارة نادي الطوال الجنوبي والعديد من الجمعيات الخيرية والمهتمين برعاية الفتيان الأيتام وتم تسليم الزي والحقائب المدرسية ومن ثم انتقل فريق المبادرة إلى محافظة جرش وقام بجولة في عدد من الجمعيات والاندية ومراكز ذوي الاعاقة وأختتم جولته في محافظة أربد .
و أقيم الحفل الختامي للمبادرة الخيرية في مقر نادي يرموك البقعة وسط حضور جماهيري كبير حيث تم تسليم الملابس والقرطاسية للطلاب الأيتام والفقراء .


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