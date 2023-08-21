مستشفى الجامعة ولجنة الإدارة لمنطقة ريادة الأعمال للشباب في الدول الصينية- العربية يبحثان إمكانية إنشاء مركز متخصص في الأطراف الصناعية على مستوى الإقليم

وطنا اليوم:بحث نائب مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الاثنين، مع وفد أكاديمي صيني من لجنة الإدارة لمنطقة ريادة الأعمال للشباب في الدول الصينية- العربية برئاسة مدير مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية “شينغ جي فوه”، إمكانية إنشاء مركز متخصص في الأطراف الصناعية على مستوى الإقليم في المستشفى.

ورحب البصول بهذا التعاون، مؤكداً على أهميته في تحسين نوعية الخدمة الصحية وشموليّتها لاسيما وأن المستشفى لا يملك مثل هذه الخدمة، لافتاً على أن هذا المركز في حال الاتفاق على إنشائه سيكون مقصد للمرضى الأردنيين والخارجيين من دول سوريا وفلسطين والسعودية والعراق ممن هم بحاجة إلى تركيب أطراف صناعية على اختلافها.

كما وتضمّن اللقاء، شرح حول بعض الأعشاب الطبية الصينية المُستخدمة في علاج أمراض السكري وضغط الدم، غير الخاضعة لأي تدخلات تكنولوجية والمُستخدمة منذ ما يزيد عن (20) عاماً دون أي تاثير جانبي لها.

وجال الوفد الزائر، في دائرة طب التأهيل مستمعين إلى شرح مفصل من مديرها الأستاذ الدكتور زياد حوامدة بيّن خلاله بأن مراجعي الدائرة خلال العام الماضي وصل لحوالي (8473) مريضاً يُعانون من الأمراض العضلية والعصبية وبعض المشاكل في المفاصل وخشونة الركبة وآلام الظهر والرقبة، كما اطلعوا على بعض الأجهزة المستخدمة في علاج هذه الحالات.

يُذكر بأن هذه الزيارة هي الثانية للمستشفى، حيث كانت الزيارة الأولى خلال شهر آيار من العام الحالي؛ والتي هدفت إلى مناقشة سُبُل التعاون في مجال الطب الصيني.

وحضر اللقاء، نائب مدير عام المستشفى للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود المصطفى، مدير دائرة طب التأهيل الأستاذ الدكتور زياد حوامدة، مديرة دائرة الصيدلة الأستاذ الدكتورة خولة أبو حمور، استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة هبة عباسي ومدير العلاقات العامة والإعلام في اتحاد الجامعات العربية وهيب كراجه.