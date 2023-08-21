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توجه صيني لإنشاء مراكز صيانة مركبات كهربائية وهواتف ذكية في الجامعة الأردنية

منذ ساعتين
توجه صيني لإنشاء مراكز صيانة مركبات كهربائية وهواتف ذكية في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:بحث رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، الاثنين، مع وفد صيني من لجنة إدارة ريادة الأعمال الشبابية بين الصين والدول العربية تفاصيل التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية المرتقب بين الطرفين.
وجاء اللقاء لمتابعة ما اتُّفق عليه في مذكرة التفاهم المشترك التي وقعها الجانبان في شهر أيار، التي تناولت عديدًا من الجوانب الطبية والزراعية والهندسية، حيث وقعها عن الجامعة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية أشرف أبو كركي ومدير مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية شيلغ جي كوم.
وناقش الطرفان، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والقائم بأعمال وحدة الشؤون الدولية، تفاصيل إنشاء مركز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة، ومركز لصيانة الأجهزة الخلوية في الجامعة، واستقطاب طلبة صينيين للدراسة في الجامعة، تحديدا في تخصص اللغة العربية.
كما زار الوفد مستشفى الجامعة الأردنية والتقى بمديره ونوابه حيث أبدوا اهتمامهم بالتعاون في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى نقل تكنولوجيا الصينية وتطبيقاتها الذكية في عدد من المجالات، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم الطبي وتصميم برامج أكاديمية ومهنية مشتركة.
وبموجب الاتفاقية، يُنشئ الجانب الصيني أيضا عدة مختبرات للذكاء الاصطناعي وصيانة السيارات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية، وآخر لصيانة الهواتف الذكية.


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