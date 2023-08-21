اتفاقية تعاون بين جامعة عمان الأهلية وجامعة الأنبار العراقية

وطنا اليوم:وقع رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، ورئيس جامعة الأنبار العراقية الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا، أول أمس السبت ١٩-٨-٢٠٢٣ اتفاقية

تعاون مشترك تُعنى بتعزيز العملية البحثية والتعليمية بين الجامعتين.

ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والطلبة والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وخطط المواد الدراسية في البرامج الاكاديمية المختلفة، وتنشيط البحث العلمي المشترك بين الجانبين.

وأشاد أ.د. حمدان بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه جامعة الأنبار، مؤكداً ان العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات ومنها الأكاديمي، قائلا انها علاقات متينة وراسخة وتاريخية، قائمة على الاحترام المتبادل.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود عرضاً تفصيلياً عن جامعة عمان الأهلية منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، متحدثاً عن رسالتها ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.

ومن ثم تجوّل الوفد في مرافق الجامعة المختلفة شملت عددا من كليات الجامعة منها كلية التمريض وكلية فنون الطهي والضيافة الى جانب كلية طب الأسنان التي تنهي حالياً كافة التجهيزات الطبية والفنية اللازمة لتكون بمصاف الكليات المتقدمة في هذا التخصص.

وحضر حفل التوقيع من الجانب العراقي مدير قسم الشؤون العلمية الدكتور قتيبة فرحان، ومدير مركز دراسات الصحراء في الجامعة الدكتور نهاد محمد عبود، ومسؤول وحدة التصنيفات العالمية الدكتور عمر خلدون، ومدير البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور دريد مؤيد