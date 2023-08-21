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القوات المسلحة: بدء التقدم لطلبات المكرمة الملكية

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة: بدء التقدم لطلبات المكرمة الملكية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية (فرع المكرمة الملكية السامية) عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية وذلك للعام الدراسي 2023/2024.
ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين القادم الموافق 29/8/2023 وذلك على موقع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية أو ………… بالضغط على الرابط التالي


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