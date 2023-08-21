وزارة التعليم العالي تحذر طلبة الثانوية الأجنبية

وطنا اليوم:حذر مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الاثنين، الطلبة حملة شهادت الثانوية العامة الأجنبية “البريطانية والأميركية والبكالوريا الدولية”، الذين لم تظهر علاماتهم، من عدم الالتزام بالموعد الرسمي المعلن عنه لتقديم طلبات القبول الموحد.

وأضاف الخطيب في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، أن الموعد ينتهي في 28/8، ولن يكون هناك أي موعد جديد للتقديم.

وأوضح أنه على الطالب الذي لم يحصل على معادلته، تعبئة الطلب، وإدخال المعدل المتوقع وتخزين الطلب، وبعد أن تنتهي عملية التقديم، ستفعل الوزارة للطلبة هؤلاء رابط تحميل شهادة المعادلة.

وأشار الخطيب، إلى أن وحدة القبول الموحد ستعكس البيانات الصحيحة والدقيقة من واقع المعادلة على طلب الطالب، قبل إدخاله إلى مرحلة المنافسة.

وتمنى الخطيب، أن لا يأتي أي طالب بشهادة أجنبية بعد إنتهاء فترة التقديم، دون أن يكون تقدم بطلب الموحد بسبب عدم صدور المعادلة