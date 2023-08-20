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رغم غلاء أسعارها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن

منذ 6 ثواني
رغم غلاء أسعارها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن

وطنا اليوم:أظهر الموقع المخصص لبيع تذاكر حفل الفنان المصري عمرو دياب في الأردن نفاد جميع تذاكر درجة كبار الشخصيات (VIP).
وتبين أن عدد مقاعد هذه الدرجة هو 72 مقعدا بواقع 325 دينارا للمقعد الواحد، أي بكلفة اجمالية وصلت إلى 23400 دينارا .
واللافت في الموضوع أن جميع تذاكر هذه الدرجة بيعت بالكامل قبل أكثر من شهر على موعد الحفل، والمقرر اقامته في العقبة يوم الجمعة الموافق 29 أيلول القادم.
والجدير بالذكر ان هناك عددا اضافيا من المقاعد في الدرجات الأخرى تتراوح ما بين 260 دينارا و 85 دينارا للمقعد الواحد


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