تعرف على طريقة التقدم للقبول الموحد – فيديو

وطنا اليوم:نشر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد لعام 2023 ، فيديو توضيحي وإرشادي عن كيفية تقديم طلب الالتحاق لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية الأردنية، حيث تبدأ الوحدة باستقبال طلبات القبول الموحد الاثنين 21/8/2023 .

وأشار في الفيديو أنه يجب على كل طالب بإنشاء مستخدم جديد باستخدام الرقم الوطني، وبإنشاء كلمة مرور (password) من اختيار الطالب، ومن ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

وتابع ” بعد ذلك سيقوم الطالب بإدخال مصدر الثانوية (جنسية الشهادة) وسنة الحصول عليها، وفرع ومٌعدّل الشهادة الثانوية.”.

ويستكمل إجراء تقديم الطلب على النحو التالي: