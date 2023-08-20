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تعرف على طريقة التقدم للقبول الموحد – فيديو

منذ ساعتين
تعرف على طريقة التقدم للقبول الموحد – فيديو

وطنا اليوم:نشر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد لعام 2023 ، فيديو توضيحي وإرشادي عن كيفية تقديم طلب الالتحاق لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية الأردنية، حيث تبدأ الوحدة باستقبال طلبات القبول الموحد الاثنين 21/8/2023 .
وأشار في الفيديو أنه يجب على كل طالب بإنشاء مستخدم جديد باستخدام الرقم الوطني، وبإنشاء كلمة مرور (password) من اختيار الطالب، ومن ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.
وتابع ” بعد ذلك سيقوم الطالب بإدخال مصدر الثانوية (جنسية الشهادة) وسنة الحصول عليها، وفرع ومٌعدّل الشهادة الثانوية.”.
ويستكمل إجراء تقديم الطلب على النحو التالي:

 


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