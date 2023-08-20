التربية : 1200 مروحة إضافية بالمدارس لمواجهة الحر

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، إن الوزارة وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد سارعت إلى استلام 21 مدرسة جرى تأثيثها وتجهيزها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 2023-2024.

وأضاف في حديثه الأحد، أن الوازرة وزعت 6 آلاف حاسوب على مدارسَ مختلفة في المملكة ضمن التجهيزات الفنية للمختبرات، إضافة إلى خطة وضعتها الوزارة لاستكمال تصنيع 20 ألف مقعد خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكد العجارمة أنه تم تسليم جميع الكتب باستثناء كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر وذلك بسبب خطأ فني من المطبعة.

وفيما يخص بَدء الدوام وسط أجواء حارة، قال العجارمة إن الدوام مستمرٌ، ودرجات الحرارة مقبولة، لافتاً إلى تزويد المدارس بالمراوح لا سيما في الأغوار الجنوبية والعقبة.

وتابع أن الوزارة عملت على تزويد 1200 مروحة إضافية في المدارس وقدمت تجهيزات كافية، قبل بدء العام الدراسي الجديد وقبل البدء بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف العجارمة أنه من المهم اتباع إرشادات تتعلق بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة، والتقليل من مدة حصص الرياضة الخارجية والإكثار من شرب المياه.

وتوجه الأحد، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية، إيذانا ًببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن هذا العدد من الطلبة موزع على قرابة 4271 مدرسة منها 4062 مدرسة تابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة أنها استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة من حيث توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.

وبدأ الأحد دوام الطلبة في المدارس الحكوميَّة، ولجميع طلبة الفروع الأكاديمية للصفوف من (10 – 12)، بحسب الوزارة، في حين أن طلبة المدارس الخاصة وطلبة الفروع المهنيَّة (BTEC) في المدارس الحكوميَّة يبدأ دوام مدارسهم في 3 أيلول المقبل