في هذا التاريخ يمكن رؤية نجم سهيل في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي إن شروق نجم سهيل (كانوبس) يتزامن مع شروق شمس الثلاثاء الموافق 29 آب/ أغسطس الجاري، بمدينة عمان وضواحيها، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة في سماء الأردن بعد هذا التاريخ في جهة الجنوب.

ونجم سهيل هو نجم جنوبي ويعتبر ألمع نجم في كوكبة القاعدة (كارينا)، وثاني ألمع نجم ليلا في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية (سيروس) حيث يبلغ قدره حوالي -0.74 ويزيد سطوعه عن 10 آلاف مرة من لمعان الشمس و كتلته أكبر من ثماني مرات من كتلة الشمس وقطره اكثر من 70 مرة من قطر الشمس وهو مصدر للاشعة السينية، ويبتعد عن الشمس بسرعة 20 كيلومترا في الثانية.

نجم سهيل والطقس

وأشارت دراسات وقياسات القمر الصناعي هيباركوس، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والمخصص للقياسات الفلكية الدقيقة إلى أن نجم سهيل يبتعد عن الشمس حوالي 310 سنة ضوئية تقريبا، وتعتبر هذه المسافة بعيدة نسبيا، مؤكدة أنه لا علاقة لنجم سهيل بأحوال الطقس والمناخ على كوكب الأرض.

وأضافت الدراسات أن العرب كانوا يستبشرون بطلوع نجم سهيل بانتهاء القيظ والحر، وذُكر في الأمثال “إذا طلع سهيل برد الليل وخيف السيل ونزل على أم الحوار الويل”، مؤكدة أن ذلك لا يعتبر معيارا حسب علم الفلك الحديث المرتبط بتفاصيل ديناميكيات حركة الأرض ودورانها التي أثبتها العلم بشكل دقيق، وكذلك نظريات الأرصاد الجوية الحديثة.

تناقص الإشعاع الشمسي

وأضاف أن معدل الإشعاع الشمسي في عمان الاحد 20 آب يساوي 7299 وات-ساعة لكل متر مربع، ويتناقص إلى 2023 وات-ساعة لكل متر مربع بـ29 آب، ويستمر في التناقص حتى الاعتدال الخريفي، فالقضية ليس لها علاقة بطلوع نجم سهيل أو غيره.

وأشار السكجي إلى أن الاعتدال الربيعي والانقلاب الشتوي والصيفي التي تحدد بقية الفضول فلكيا. ومع الأخذ بعين الاعتبار ميل محور دوران الأرض في الحسابات الفلكية، تكون المسافة مدينة عمان والشمس يوم الاعتدال الخريفي ابعد من يوم طلوع نجم سهيل، حيث ان المسافة بيننا والشمس يوم 29 آب/ أغسطس تساوي تقريبا 151.095 مليون كيلومتر ويوم الاعتدال الخريفي 150.135 مليون كيلومتر.

تحديد الفصول فلكيا

وأضاف السكجي أن الفصول تحدد فلكيا بحركات القمر- وميل محور دوران الأرض -الشمس، مضيفا أنه يحدث الاعتدال الخريفي الساعة 9:50 ص من 23 أيلول/ سبتمبر 2023 حسب توقيت الأردن، وهي لحظة من الزمن تعبر الشمس فوق خط الاستواء وتشرق من الشرق الجغرافي وتغرب من الغرب الجغرافي، ويكون محور دوران الأرض متعامدا على خط الشمس والأرض ولا يميل مقتربا أو مبتعدا عن الشمس، وتتساوى تقريبا ساعات الليل والنهار في هذا اليوم، وتتساوى تقريبا الطاقة الإشعاعية للشمس بين الجزء الجنوبي و الشمالي للكرة الأرضية.

وقال السكجي عن تحديد الطقس وأحواله، إنه يعتمد على عوامل عديدة أكثر دقة من التحديد الفلكي وتستخدم فيه قياسات دقيقة ونماذج رياضية وعمليات محاكاة متنوعة وشاملة