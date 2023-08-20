استمرارية الاعتماد الخاص ورفع الطاقة الاستيعابية لتخصصات كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا ‎

وطنا اليوم:اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (23/2023) المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عددا من القرارات كان من بينها:

استمرارية الاعتماد الخاص لعدد من التخصصات لكلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا وهي : (محاسبة / برنامجي البكالوريوس و الماجستير) , (تكنولوجيا مالية/ برنامج البكالوريوس ) و (ادارة المستشفيات/برنامج البكالوريوس) .

وقرر أيضاً السماح لجامعة فيلادلفيا قبول ما نسبته (25%) من الطاقة الاستيعابية المقرة لبرنامج البكالوريوس و(15%) لبرنامج الماجستير بناءً على السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية.

و قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح ان استمرارية الاعتماد الخاص لعدد من تخصصات كلية الأعمال يأتي ضمن إطار المراجعة الشاملة للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية في الجامعة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة انسجامًا مع توصيات مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.