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استمرار تقديم فعاليات مهرجان صيف الأردن للعروض الفنية والترفيهية

منذ 4 ساعات
استمرار تقديم فعاليات مهرجان صيف الأردن للعروض الفنية والترفيهية

وطنا اليوم: واصلت فعاليات مهرجان صيف الأردن تقديم عروضها الفنية والترفيهية، مساء أمس الجمعة، في ساحة قلعة الكرك التاريخية، وسط مشاركة شعبية واسعة.

واشتملت الفعاليات التي قدمتها الإعلامية تقوى العثامين، على فقرات للأطفال كالرسم على الوجوه وألعاب بالونات “مبادرة يوم المرح”، بالإضافة إلى عروض فنية وفلكلورية قدمها عثمان الطعاني، وفرقة فرسان البادية وفرقة تراث الكرك بقيادة عازف الربابة صلاح الشمايلة.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بتواصل الفعاليات الفنية للمهرجان، لما يوفره لهم من مساحة لقضاء أوقات فرح مع أطفالهم في مكان تاريخي، بجوار أسوار القلعة.


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