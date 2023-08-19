وائل جسار وغادة عباسي وهيثم إلياس يصدحون طربا في “مهرجان الفحيص”

وطنا اليوم: حضرت السيدة الهام الياسين، والدة جلالة الملكة رانيا العبدالله، الحفل الجماهيري الذي أحياه الفنان اللبناني وائل جسار، مساء يوم أمس الجمعة، ضمن فعاليات “مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضاره” في دورته السابعة والثلاثين، التي تختتم اليوم السبت.



وفي إطلالته الاولى على جمهور “مهرجان الفحيص”، سحر جسار جمهور الحفل الذي ملأ جنبات المسرح وزاد عن أربعة آلاف شخص بصوته وأغانيه، وعبر عن سعادته بالغناء في المهرجان، معتبراً أن علاقته بالجمهور الأردني كبيرة ومتواصلة ودائماً ما يتواجد في عمان لإحياء الحفلات، مقدماً الشكر للسيدة الهام الياسين على حضورها حفله، وللمدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي، على دعوته للغناء في “الفحيص”.

وعلى مدى ساعة ونصف، نوع جسار في برنامجه الفني، لكنه انحاز للطرب مبرزاً امكانيته الصوتية، وغنى بداية “غريبة الناس”، و”جرح الماضي” و”مشيت خلاص”، قبل أن يسلطن الجمهور بموال عن لبنان، ليقدم تالياً أغنية السيدة فيروز “نسم علينا الهوى”.

ومن أرشيف الراحل وديع الصافي غنى “عندك بحرية يا ريس” و”رمش عيونها”، كما غنى للراحلة وردة “أكذب عليك”، ولـ”العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ “زي الهوا”، وقبل أن يكرمه المدير التنفيذي لمهرجان جرش، أيمن سماوي، على مشاركته مشيداً بنجوميته، غنى جسار أغنيته “غريبة الناس” مرة أخرى، بناء على طلب الجمهور.



وكان الفنان الأردني الشاب هيثم إلياس، قد افتتح الحفل، مقدماً مجموعة منوعة من أبرز الأغنيات الشهيرة، التي تفاعل معها الجمهور، ومنها “أصعب كلمة” ومن الأغاني العراقية الشهيرة، قدم:”أشوفك وين يا مهاجر” و”حبك يدق بالراس” وغنى من أعمال الموسيقار الراحل ملحم بركات “حبيبي انت”، كما غنى للسيدة فيروز “قمرة يا قمرة”، وجذب أنظار الجمهور، بتقديمه أغنية “صفر أغلاط”، وهي من أغاني هيثم إلياس الخاصة.

وعلى “مسرح القناطر”، أطربت الفنانة غادة عباسي، الجمهور الذي حضر من أجل سماعها، وهي تقدم باقة من الأغنيات الطربية، فافتتحت البرنامج بأغنية “عاشقة وغلبانة”، ثم قدمت أغنية “أما براوة”، قبل أن يحل الصمت على المدرجات، مع أغنية “قارئة الفتجان.

واستعادت غادة، اسم الفنانة التونسية عُليا من خلال تقديمها أغنية “عللي جرى”، قبل أن تقدم أغنيتي العندليب الأٍمر عبد الحليم حافظ “جانا الهوى” و”سواح”، قبل أن تختم الليلة الطربية بأغنية “في يوم وليلة”.

تكريم رواد الفكر والأدب والثقافة

كرمت إدارة “مهرجان الفحيص”، اثنين من رواد الفكر والعلم والفلسفة، هما الدكتور همام غصيب استلذ الفيزياء المعروف والدكتور احمد ماضي استاذ الفلسفة الذي قضى سنوات طويلة يدرس بالجامعة الأردنية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمهرجان، في ندوة تكريمية أقيمت في منبر “خالد منيزل”، ادارها الزميل أسامة الرنتيسي، وكان من المقرر أن تشارك بها أيضاً الفنانة القديرة جولييت عواد، لكنها اعتذرت لظرف خاص.

تحدث بداية الدكتور غصيب الذي جمع بين علم الفيزياء النظرية والاهتمام بالادب والموسيقى واللغة، حيث عمل بالمجمع الاردني للغة العربية وأشار في حديثه الى عشقه للأدب والموسيقى.

وتناول غصيب سيرته ومسيرته العلمي، ووصف نفسه بالـ “طويلب المجتهد”، وأكد انه لا يمكن أن يتبلور مشروع نهضوي دون أن نرتقي الي مستوى لغتنا الام.

اما استاذ الفلسفة الدكتور أحمد ماضي، فقد تناول تجربته العلمية واختياره الفلسفة بديلا للهندسة في الاتحاد السوفيتي، وقال:”استهوتني الكتب الفكرية والفكرية بعد أن اجدت اللغة الروسية واخدت اقرا في المجلات المتخصصة بالفكر الشيوعي والماركسي في العالم”.

وأشار إلى انه حصل على شهادة الدكتوراة خلال 3 سنوات فقط، متفوفقا على الطلبة الآخرين الذين كانوا يحصلون عليها بـ5 سنوات، مؤكداً انه قارئ جيد وكاتب اقل ومولفته في البحوث وليس في مجال الكتب.

فعاليات اليوم الخامس: السبت 19/8/2023

– المسرح الرئيسي/ دير الروم الارثوذكس

8:00 مساءً: الفنان سعد أبو تاية

9:00 مساءً: الفنان هادي خليل

– البرنامج الثقافي/ منبر المرحوم خالد منيزل

7:00 مساءً: ندوة المشهد السياسي العام

– العين خالد رمضان

– مازن الساكت

– ركن الأطفال/ مسرح القناطر

– 7:00 مساءً: كرنفال الأطفال

مع الفنانخليل العيص

– البرنامج الفني/ مسرح القناطر

11:00 مساءً: الفنان رامي شفيق

أركان المهرجان الثابتة:

– معرض حمزة عكروش في دارة حمزة

– المطبخ الشعبي بالتعاون مع جمعية بيت التراث والفنون في دارة حمزة

– رواق البلقاء في شرع الابداع

– جلسات عائلية/ طربية مع الفنانين أيمن ألفرد واندريه شعيا في دار حمزة.

– فعاليات ورشة رسم فن الماندالا “فن البهجة” مع الفنانة داليا بطشون في رواق البلقاء.

– معرض كتاب وبازار لمنتجات حرفية يدوية في دارة حمزة.

– مركز الاسعاف والطوارىء/ وزارة الصحة في جمعية الفرحات.