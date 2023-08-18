سامي الداوود يكرم الباشا فخري الداوود وناهد صويص خلال ندوة عن سيرة مدينة وتاريخها في “ليلة فحيصية”

وطنا اليوم:حول تاريخ الفحيص والحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية، جاءت ندوة البرنامج الثقافي، مساء أمس الخميس في منبر خالد منيزل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص.، وتحدث فيها المحامي فخري الداوود والكاتب ناهد صويص.

تناول المتحدثان سيرة مدينة الفحيص منذ عشرات السنين، وحاراتها وما اشتهرت به من ينابيع ومزارع، وامتدادتها حتى منطقة العلالي، وأشارا إلى علاقة أهالي الفحيص بقبيلة العدوان. وجرى الحديث إلى ما اشتهرت به الفحيص مثل زراعة القمح والعدس والعنب والزبيب الذي كان يتم تصديره إلى مصر عبر فلسطين، وكذلك بالنسبة للقمح الذي كان يصدر إلى إيطاليا.

واشار المتحدثان الى تعرض المزروعات لحشرة قاتلة فتكت بكل كروم العنب في بداية الأربعينات.

كما تحدثا عن علاقة الأمير المهداوي بالفحيص عندنا غزاها عام 165‪0 من أجل الزواج من ابنة احد رجال الدين المسيحي. وأيضا عن أول وصول الماء عبر الانابيب الى الفحيص لأول مرة عام 196‪4 بفضل موسى بينو، بينما عرفت الفحيص الكهرباء عام 196‪8 مع بدء البث التلفزيون في الأردن. وقام معالي السيد سامي الداوود بتكريم المتحدثين ومنحهما هديتين تذكاريتين.‬‬‬ وادارة الندوة هبه العكشة