مجدداً…اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم:تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية توقعات باشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة مُجدداً على الأردن خلال الأيام القادمة، بحيث تبقى المملكة ضمن تأثير الموجة الحارة و ذلك نتيجة استمرار تدفق الهواء معتدل الحرارة لوسط البحر الأبيض المُتوسط و يُقابل ذلك تدفق آخر لهواء أكثر حرارة من المُعتاد من صحراء شبه الجزيرة العربية لأجواء بلاد الشام.

و يُتوقع بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس، و تكون بذلك أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 درجات مئوية، و يكون الطقس حاراً فوق المُرتفعات الجبلية، و شديد الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مُعتدل الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة.

و يطرأ المزيد من الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة في المملكة عطلة نهاية الأسبوع، و تبقى بذلك أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية، و الطقس حاراً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و شديد الحرارة في باقي المناطق.

و خلال ساعات الليل، يكون الطقس أكثر حرارة مما هو مُعتاد، و لكنه يميل للاعتدال بُعيد انتصاف الليل لاسيما فوق المُرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة و بخاصة شمال المملكة