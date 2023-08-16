“ليدرز” تدعم 17 شركة صغيرة ومتوسطة بالمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والتكنولوجيا

وطنا اليوم: قدمت مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية دعمها لـ 17 شركة أردنية من الشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والتكنولوجيا في الأردن.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الدعم جاء كجزء مشروع شبكة المسؤولية الريادية للشركات “سيرا” بتمويل من سفارة مملكة هولندا في الأردن، والهادف إلى دمج الشركات الأردنية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحافظات الأقل حظاً في سلاسل التوريد المحلية والدولية.

وجمع المعرض الذي جرى عقده على مدار 4 أيام في المركز الأردني للمعارض الدولية في عمان، 300 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل العلاقات التجارية والخبرات مع العارضين واستكشاف المنتجات الجديدة، ما سهّل عمليات التشبيك والتعارف بين المشاركين، وإتمام العديد من الصفقات التجارية والفرص الواعدة.

وحقق المعرض نجاحاً ملحوظاً في تعزيز بيئة الأعمال التجارية، وترويج الصناعة المحلية، ووقف كمنصة محورية لعرض الإنجازات واستكشاف مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المحتملة.

وقال مدير عام مؤسسة ليدرز الدولية في الأردن حمزة الشمايلة إن المشاركة في مثل هذه المعارض خطوة تسويقية مهمة للمنتجات الصناعية المحلية، مشيرا إلى أن دعم ليدرز للشركات المستفيدة يهدف إلى تعزيز التواصل وتقوية العلاقات التجارية.

ويعمل مشروع “سيرا” على تحفيز الشركات الأردنية الكبرى لتحويل مشترياتها للسلع الوسيطة من السوق العالمي إلى السوق المحلي من خلال تعزيز المسؤولية الريادية للشركات الكبرى، وجذبها للعمل مع الموردين الأردنيين الأصغر حجماً.

ويهدف إلى تقوية الروابط السوقية للشركات المحلية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تدخلات متنوعة تشمل خدمات استشارية ومعارض واجتماعات بين الشركات، والذي سيمكنها من الاندماج في سلاسل التوريد الدولية، وتوفير منتجات متخصصة وتطوير الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.