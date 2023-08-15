بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

للمرة الأولى منذ 100 عام.. عمان تُسجل درجة حرارة قياسية

منذ ساعتين
للمرة الأولى منذ 100 عام.. عمان تُسجل درجة حرارة قياسية

وطنا اليوم:أظهر تقرير رسمي خاص بالملاحة الجوية صادر عن مطار عمان المدني في منطقة ماركا بتسجيل درجة الحرارة العظمى هناك يوم الإثنين 2023/8/14 إلى حوالي 43.7 درجة مئوية
و بالعودة إلى بيانات الرصد الأرشيفية الخاصة بالمطار و الممتدة إلى 100 سنة ماضية منذ أيام إمارة شرق الأردن، فإن درجة الحرارة المُسجلة تُعتبر الأعلى على الاطلاق منذ بدء تدوين السجلات المناخية
و تعتبر الأجواء السائدة في المملكة غير معتادة للغاية إذ ارتفعت درجات الحرارة عن مُعدلاتها المُعتاد لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية كنتيجة لسيطرة كتلة هوائية شديدة الحرارة صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية و تسببت بأجواء لاهبة
و أهاب مركز طقس العرب الإقليمي بالمواطنين بمتابعة النشرات الجوية و التحديثات، و الأخذ بالتحذيرات و تعليمات السلامة العامة على محمل الجد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:33

الصفدي يستقبل وفدا من مبادرة إحياء التراث بدار المجلس في الكرك

17:25

رافع البطاينة يكتب: الملك ما زال الضامن للحقوق والحريات

17:15

جامعة اليرموك تبدأ فعاليات أسبوع العناية بالمصحف الشريف في مكتبة الحسين بن طلال

16:39

14.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الثاني من العام

16:34

التحقيق بحادث تصادم بين 11 مركبة في عمان

16:31

وزير الصحة: مكافحة المخدرات تبدأ بالقضاء على التدخين

16:27

قانونية النواب : واجهنا هجمة شرسة تجاه تعديل الجرائم الإلكترونية

16:21

عاجل – الملك : المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة

16:13

العموش يعترض على ما قاله “الجنرال فريحات”

16:12

سيذبحنا نتنياهو

16:00

أورنج الأردن تزوّد جامعة الزيتونة بحلول لمراقبة باصات الجامعة

15:56

اندلاع حريق بمصنع كرتون في معان

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023