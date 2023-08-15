للمرة الأولى منذ 100 عام.. عمان تُسجل درجة حرارة قياسية

وطنا اليوم:أظهر تقرير رسمي خاص بالملاحة الجوية صادر عن مطار عمان المدني في منطقة ماركا بتسجيل درجة الحرارة العظمى هناك يوم الإثنين 2023/8/14 إلى حوالي 43.7 درجة مئوية

و بالعودة إلى بيانات الرصد الأرشيفية الخاصة بالمطار و الممتدة إلى 100 سنة ماضية منذ أيام إمارة شرق الأردن، فإن درجة الحرارة المُسجلة تُعتبر الأعلى على الاطلاق منذ بدء تدوين السجلات المناخية

و تعتبر الأجواء السائدة في المملكة غير معتادة للغاية إذ ارتفعت درجات الحرارة عن مُعدلاتها المُعتاد لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية كنتيجة لسيطرة كتلة هوائية شديدة الحرارة صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية و تسببت بأجواء لاهبة

و أهاب مركز طقس العرب الإقليمي بالمواطنين بمتابعة النشرات الجوية و التحديثات، و الأخذ بالتحذيرات و تعليمات السلامة العامة على محمل الجد