اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي

وطنا اليوم:استضاف وزير الخارجية المصرية سامح شكري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إضافة إلى وزير خارجية العراق فؤاد حسين، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الدول الثلاث.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية فإن اجتماع “آلية التعاون الثلاثي” عقد على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، مؤكدةً أن “الآلية” تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة.

وهدف الاجتماع إلى التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا علي عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها علي أرض الواقع