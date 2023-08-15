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موجة الحر ترفع الطلب على المياه 38%

منذ 3 ثواني
موجة الحر ترفع الطلب على المياه 38%

وطنا اليوم:قال مدير التوعية المائية في شركة مياهنا عروة الفلايلة إن موجة الحر رفعت الطلب على المياه بنسبة 38%.
وأضاف عبر “إذاعة حياة” أن تزامن عودة المغتربين وارتفاع درجات الحرارة ونشاط موسم السياحة والمهرجانات زاد من الضغط على المياه.
وبيّنَ أن الشكاوى من المواطنين عن انقطاع المياه كانت ضمن المعدلات الطبيعية، وأقل من السنوات الماضية.
وتابع: “أعداد الشكاوى من انقطاع المياه ونقص التزويد المائي زادت خلال الأيام الثلاثة الماضية التي تزامنت مع تأثر المملكة بالموجة الحارة”.
ولفت إلى أن الشركة قامت بتزويد العاصمة عمان في عام 2022 من المياه، نحو 214 مليون متر مكعب، موزعة على 115 ألف مشترك.
وأورد بأن الشركة تستقبل 30 ألف مشترك جديد سنويا، لتزويدهم بالمياه، مبيناً أنه يتم إعادة تصميم شبكات المياه في أي منطقة تشهد زيادة في أعداد المشتركين


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