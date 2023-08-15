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الحكومة : لا عمال وطن وافدين بحلول 2025

منذ ساعة واحدة
الحكومة : لا عمال وطن وافدين بحلول 2025

وطنا اليوم:كشف وزير العمل يوسف الشمالي، أن أرقام المتعطلين عن العمل بلغت 419 ألف عاطلا عن العمل، وهذه المعضلة سيتم حل جزءً منها من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد الشمالي خلال إطلاع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية على خطة مؤسسة التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول عام 2025 سيكون جميع عمال الوطن في المملكة أردنيين، في ظل توجهات الحكومة للاستغناء عن العمالة الوافدة في القطاع.
و حول فرض الوزارة قيودا على تصاريح العمالة الوافدة، قال إن الملف شهد جملة من المخالفات أبرزها التجارة بالتصاريح، وهذا ما استدعى توحيدها وتنظيم السوق .


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