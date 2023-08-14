الكهرباء تكشف السبب الرئيسي في انخفاض كفاءة الألواح الشمسية خلال موجة الحر

وطنا اليوم:أكدت شركة الكهرباء الوطنية، أن كفاءة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء خلال موجة الحر ضعيفة رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية بالوكالة المهندس خالد الوليدي، الاثنين، إن الأجواء المغبرة التي رافقت موجة الحر أضعفت كفاءة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء خلال الفترة النهارية، في حين لا يتم الاعتماد عليها في فترة الحِمل المسائي،، لافتا إلى أن الطاقة الشمسية تساهم من 30 % إلى 50% في توليد الكهرباء بالفترة النهارية في الظروف الاعتيادية.

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، جاهزية النظام الكهربائي للتعامل مع الأحمال غير مسبوقة، وأن الأعطال المسجلة على شبكات الكهرباء محدودة واعتيادية وجرى معالجتها.

وفي أول أيام موجة الحر، ارتفع الحمل الكهربائي 32% بالفترة النهارية ليبلغ 3610 ميجاواط مقارنة مع يوم الجمعة فيما قفز الطلب بالفترة المسائية إلى 3940 ميجاواط

وفي اليوم الثاني، قفز الحِمل بالفترة الصباحية الى أربعة آلاف وثمانين ميجاوط فيما سجل المسائي 4220 وهو اعلى مستوى تاريخي سجل على مستوى المملكة بحسب تصريحات هيئة قطاع الطاقة.

أما اليوم فقد سجل الحمل الصباحي الى 4100 فيما قفز الحِمل المسائي الى مستوى قياسي جديد يتوقع ان يتجاوز بحسب شركة الكهرباء الوطنية مستوى 4200 ميجاواط.

مدير عام شركة الكهرباء الوطنية بالوكالة المهندس خالد الوليدي قال ، ان الاجواء المغبرة التي رافقت موجة الحر أضعفت كفاءة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء خلال الفترة النهارية، في حين لا يتم الاعتماد عليها في فترة الحِمل المسائي،، لافتا إلى أن الطاقة الشمسية تساهم من 30 % إلى 50% في توليد الكهرباء بالفترة النهارية في الظروف الاعتيادية.

من جهته أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، جاهزية النظام الكهربائي للتعامل مع الأحمال غير مسبوقة، وأن الأعطال المسجلة على شبكات الكهرباء محدودة واعتيادية وجرى معالجتها.

وفي أول أيام موجة الحر، ارتفع الحمل الكهربائي 32 % بالفترة النهارية ليبلغ 3610 ميجاواط مقارنة مع يوم الجمعة فيما قفز الطلب بالفترة المسائية إلى 3940 ميجاواط.

وفي اليوم الثاني قفز الحِمل بالفترة الصباحية إلى أربعة آلاف وثمانين ميجاوط