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مليار دينار قيمة المدفوعات عبر إي فواتيركم في تموز

منذ 3 ثواني
مليار دينار قيمة المدفوعات عبر إي فواتيركم في تموز

وطنا اليوم:بلغ عدد الحركات المنفذة عبر تطبيق “إي فواتيركم”، المعتمد من البنك المركزي الأردني، 23.9 مليون حركة بقيمة 6.8 مليار دينار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تموز، وفق إحصائيات رصدتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصائيات، تصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر تطبيق “إي فواتيركم”، بقيمة 748 مليون دينار، فيما تلاها الخدمات المقدمة عبر شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع بقرابة 140 مليون دينار، ثم خدمات الماء والكهرباء بقيمة 53 مليون دينار.
وتلا ذلك الخدمات المالية بقيمة 34 مليون دينار، ثم الاتصالات بقيمة 28 مليون دينار، فالتعليم بقيمة 26 مليون دينار، ثم قطاع التجارة والخدمات بقيمة 11 مليون دينار، والبنوك بقيمة 9 ملايين دينار، والسفر والمواصلات بقيمة 7 ملايين دينار، إضافة إلى الدفع لخدمات الغاز والطاقة بقيمة 6 ملايين دينار.
وبنهاية تموز الماضي، ارتفع عدد مستخدمي تطبيق “إي فواتيركم”، إلى 3.9 مليون مستخدم، مقارنة مع 3.8 مليون مستخدم في الشهر الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.
ووفقا لذلك، فإن 34 ألف مستخدم جديد في الشهر الماضي، بلغت نسبتهم 1% من إجمالي المستخدمين للتطبيق، فيما وصل عدد المفوترين 480 مفوترا، ضمن 1.566 ألف خدمة.
وعن قيمة الحركات، بلغت 1.067 مليار دينار أردني في تموز الماضي مقارنة مع 750 مليون دينار في حزيران الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 42.3%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 223 دينارا أردنيا.

– 4.78 مليون حركة منفذة –

وارتفعت الحركات المنفذة إلى 4.78 مليون حركة عبر تطبيق “إي فواتيركم” في تموز الماضي، مقارنة مع 3.65 مليون حركة في حزيران، وبنسبة ارتفاع بلغت 31.2% في عدد الحركات.
وعن الحركات المنفذة عبر التطبيق، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 1.796 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 1.123 مليون حركة، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة 857 ألف حركة، ثم شركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع بـ 468 ألف حركة.
وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية بمعدل 235 ألف حركة، قطاع التعليم بـ 104 آلاف حركة، ثم التجارة والخدمات بمعدل 36 ألف حركة، وقطاع الجمعيات والمنظمات بمعدل 26 ألف حركة، ثم السفر والمواصلات بمعدل 27 ألف حركة، إضافة إلى 20 ألف حركة نفذت للدفع لخدمات الغاز والطاقة


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