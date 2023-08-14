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البريد الأردني ينضم لشبكة الدفع الإلكتروني عبر نظام إي فواتيركم

منذ 3 ثواني
البريد الأردني ينضم لشبكة الدفع الإلكتروني عبر نظام إي فواتيركم

وطنا اليوم:اعلن البريد الاردني خدمة جديدة وهي دفع جميع الفواتير والمستحقات الشهرية في جميع مكاتب البريد الاردني مع خدمة إي-فواتيركم.
ويهدف البريد الأردني من الربط مع نظام أي فواتيركم تمكين المواطنين من الاستعلام عن جميع الفواتير والمدفوعات المترتبة في ذمتهم وتسديدها الكترونيا وبشكل فوري من خلال مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة


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