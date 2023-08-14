زين الأردن شريكاً استراتيجياً لمهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

وطنا اليوم:تواصل شركة زين الأردن وللعام الرابع على التوالي تقديم دعمها كشريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم، الذي تنطلق فعالياته غداً الثلاثاء وتستمر لغاية 22 آب في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، وعدد من محافظات المملكة.

وتم تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، وعضو مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وعضو مجلس إدارة المهرجان رجا غرور، ومديرة مهرجان عمّان السينمائي الدولي ندى دوماني.

وتعكس مواصلة شركة زين الأردن رعايتها للمهرجان مساعيها للمساهمة في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً لصناعة الأفلام، ووجهة تصويرية عالمية، كونها تتمتع بالعديد من المواقع الأثرية والمناطق الجاذبة للتصوير، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتطوير المواهب المحلية الناشئة التي تمتلك القدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ودعم وتنمية قطاع الأفلام ليصبح قادراً على تحصيل الإيرادات عبر صناعة الأفلام، وخلق فُرص العمل للشباب الأردني، مما يؤدي حتماً إلى وضع الأردن بمصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الأفلام والانتقال به إلى العالمية، إلى جانب تماشيها مع الهدفين الثامن” العمل اللائق ونمو الاقتصاد” والسابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين في كافة مبادراتها وبرامجها في مجال إدارة الاستدامة.

ويُعقد المهرجان بمشاركة 56 فيلماً طويلاً وقصيراً ووثائقياً من 19 دولة، سيُعرض منها لأول مرة في العالم العربي 11 فيلماً، فيما سيُعرض منها لأول مرة عالمياً خمسة أفلام، كما سيتم على هامش المهرجان تنظيم نقاشات ما بين الجمهور وصُنّاع الأفلام، حيث

تتوزع الأفلام على أربع مسابقات للفوز بجائزة (السوسنة السوداء) إضافة إلى قسم خاص خارج المنافسة بعنوان (موعد مع السينما الفرنسية – العربية) يشمل أفلاماً إما فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا.

ويسلّط المهرجان الضوء على السينما الأردنية من خلال برنامج (إضاءة على الأفلام الأردنية القصيرة) الذي يعرض فيلمين للمخرجين المخضرمين سامر البطيخي ومراد أبو عيشة.

وستقام العروض في «تاج سينما» و»سينما السيارات» في العبدلي والمسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح «الرينبو»، كما تقدم بعض العروض في المحافظات.

يُذكر بأن شركة زين تدأب على دعم قطاع صناعة الأفلام في المملكة عبر تعاونها الممتد منذ أعوام مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث قدمت زين دعمها لإنشاء 6 مراكز أفلام تابعة للهيئة في محافظات الزرقاء والبلقاء وإربد والمفرق ووادي رم والعقبة، كما تقوم الشركة بعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول صناعة الأفلام من خلال كاميرات الموبايل، تستضيفها فروع منصة زين للإبداع ZINC المنتشرة في محافظات المملكة، إلى جانب رعايتها لنشاطات وفعاليات الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.