الأردني الكويتي يمول شراء اجهزة التراساوند للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

وطنا اليوم:في إطار خططه لدعم قطاع الصحة وخلق مخرجات استراتيجية لحماية ومساندة الأسر الفقيرة في المملكة قام البنك الاردني الكويتي وللعام الثالث على التوالي بتمويل شراء اجهزة التراساوند لعيادات الجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة المنتشرة في محافظات المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي بأن المجال الصحي يعتبر من المجالات التي يوليها البنك الأولوية ضمن أنشطته الاجتماعية، حيث كان برنامج دعم البنك خلال العام الحالي للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة لتمويل شراء جهاز التراساوند لعيادة الرصيفة وفي العامين الماضيين لمحافظتي اربد والمفرق بهدف دعم وتعزيز الرعاية الصحية للأسر الفقيرة. وتنفيذا لأولويات البنك ضمن محور التكافل الاجتماعي الموجه للاسر الاشد فقرا في محافظات المملكة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الانسجام بين رسالة البنك وأهدافه المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة وشراكتنا مع المجتمع المحلي لتنفيذ سياستنا في تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها وفي جميع المجالات.

من جانبه، قال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بالبنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة في مقر الجمعية يرافقه مدير فرع المدينة الرياضية محمد ابو زغد، ​” نسعى إلى تعزيز دورنا تجاه المجتمع المحلي من خلال تنفيذ خطة مسؤوليتنا المجتمعية التي تشتمل على أنشطة ومهام تتعلق بمحاور متعددة كالحفاظ على البيئة والتوعية والتعليم والصحة وغيرها، ونهدف من خلال تنفيذ هذه الأنشطة إلى تجذير الدور المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع ومؤسساته “.

وقدم الدكتور عابد منسي رئيس الجمعية نيابةً عن أعضاءِ الهيئةِ الاداريةِ والهيئةِ العامةِ وموظفي الجمعية شكره العميق وتقديره لمجلس ادارة البنك الاردني الكويتي والرئيس التنفيذي، بحضور ممثلي البنك على تكرمهم بتقديم 3 اجهزة التراساوند لعيادات الجمعية الاردنية لتنظيم وحماية الاسرة في ( المفرق ، اربد والرصيفه) خلال الفترة من 2021 الى 2023 وذلك ايمانا من ادارة البنك بدعم العمل التطوعي ولتؤكد التزامه بتعزيز المنهجية التشاركية في المسؤولية