بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الأردني الكويتي يمول شراء اجهزة التراساوند للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

منذ 3 ثواني
الأردني الكويتي يمول شراء اجهزة التراساوند للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة

وطنا اليوم:في إطار خططه لدعم قطاع الصحة وخلق مخرجات استراتيجية لحماية ومساندة الأسر الفقيرة في المملكة قام البنك الاردني الكويتي وللعام الثالث على التوالي بتمويل شراء اجهزة التراساوند لعيادات الجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة المنتشرة في محافظات المملكة.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي بأن المجال الصحي يعتبر من المجالات التي يوليها البنك الأولوية ضمن أنشطته الاجتماعية، حيث كان برنامج دعم البنك خلال العام الحالي للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة لتمويل شراء جهاز التراساوند لعيادة الرصيفة وفي العامين الماضيين لمحافظتي اربد والمفرق بهدف دعم وتعزيز الرعاية الصحية للأسر الفقيرة. وتنفيذا لأولويات البنك ضمن محور التكافل الاجتماعي الموجه للاسر الاشد فقرا في محافظات المملكة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الانسجام بين رسالة البنك وأهدافه المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة وشراكتنا مع المجتمع المحلي لتنفيذ سياستنا في تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها وفي جميع المجالات.
من جانبه، قال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بالبنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة في مقر الجمعية يرافقه مدير فرع المدينة الرياضية محمد ابو زغد، ​” نسعى إلى تعزيز دورنا تجاه المجتمع المحلي من خلال تنفيذ خطة مسؤوليتنا المجتمعية التي تشتمل على أنشطة ومهام تتعلق بمحاور متعددة كالحفاظ على البيئة والتوعية والتعليم والصحة وغيرها، ونهدف من خلال تنفيذ هذه الأنشطة إلى تجذير الدور المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع ومؤسساته “.
وقدم الدكتور عابد منسي رئيس الجمعية نيابةً عن أعضاءِ الهيئةِ الاداريةِ والهيئةِ العامةِ وموظفي الجمعية شكره العميق وتقديره لمجلس ادارة البنك الاردني الكويتي والرئيس التنفيذي، بحضور ممثلي البنك على تكرمهم بتقديم 3 اجهزة التراساوند لعيادات الجمعية الاردنية لتنظيم وحماية الاسرة في ( المفرق ، اربد والرصيفه) خلال الفترة من 2021 الى 2023 وذلك ايمانا من ادارة البنك بدعم العمل التطوعي ولتؤكد التزامه بتعزيز المنهجية التشاركية في المسؤولية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:22

سيول بالديسة وأمطار في عجلون وعواصف رملية بالمفرق

20:14

4 قتلى على الأقل بهجوم على مرقد شيعي في إيران

20:05

استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في هيئة الإعلام

19:54

أورنج تقدم دورات تدريبية لطلبة المدارس بالتعاون مع مركز زها الثقافي

19:46

رئيس جامعة اليرموك يقرر تحويل محاضرات الطلاب للتعلم عن بعد غدا

19:39

منتخب كرة السلة للسيدات يفوز على نظيره التايلاندي

19:34

لماذا تختلف درجات الحرارة بين المحطات والمركبات؟

19:25

اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة

19:23

إصدار وثيقة للتخفيف من تكاليف بيوت العزاء في المفرق

19:18

خلال أقل من ساعتين.. ثلاثة زلازل تضرب ملاطيا التركية

19:11

منح الملك أعلى وسام من الاتحاد الدولي للمصارعة

19:07

#عاجل طالع بالتفاصيل .. قانون السير الجديد

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023