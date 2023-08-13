أورنج تقدم دورات تدريبية لطلبة المدارس بالتعاون مع مركز زها الثقافي

وطنا اليوم: تعاون جديد يجمع أورنج الأردن مع مركز زها الثقافي بهدف إكساب الطلبة المهارات الرقمية المطلوبة، حيث قدّمت الشركة الدورات المتخصصة عبر منصتها Orange Coursat للتعلّم الرقمي عبر الإنترنت مجاناً للطلبة المشاركين في نادي مركز زها الصيفي في 22 مركزاً حول المملكة وذلك للاستفادة من العطلة الصيفية في تطوير مهاراتهم بما يعود عليهم بالنفع.

وحرصت أورنج الأردن على أن تكون الدورات المقدّمة مخصصة لتناسب طلبة المدارس في أعمار 12-17 عاماً، وخاصة في مجال البرمجة بما ذلك مهارات Scratch، HTML وPython.

وعبر منصة Orange Coursat، يكمل الطلبة دوراتهم التدريبية دون الحاجة للمدربين، ما عدا التوجيهات والمساعدة التقنية، كما يحصل كل طالب وطالبة ينهي دورة تدريبية واحدة على الأقل لدى تخطّيهم الاختبار على شهادة وهدية عينية من أورنج.

ولضمان استفادة الطلبة من هذه الفرصة بصورة متكاملة، تواجد فريق منصة Orange Coursat لإعطاء ورشة تعريفية لطلبة النادي الصيفي حول المنصة وآلية التدريب من خلالها وتقديم المساعدة لهم خلال عملية التسجيل ومتابعة إنهاء الدورات التدريبية.

وعبّرت أورنج عن تقديرها لشراكتها مع مركز زها الثقافي وأهمية هذه الخطوة في تمكين طلبة المدارس واغتنامهم العطلة الصيفية في صقل مهاراتهم، لافتةً إلى دور منصة Orange Coursat في توفير فرص التعلّم الذاتي عبر الإنترنت في مجموعة واسعة من المهارات الرقمية الهامّة للشباب في مختلف الأعمار وكافة محافظات المملكة، وذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة وبرامجها المتنوّعة في مجال التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار.