بنك الاستثمار العربي الأردني يستكمل استحواذه على أعمال ستاندرد تشارترد بالمملكة

وطنا اليوم:أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)، اليوم الأحد، عن استكماله جميع إجراءات الاستحواذ وانتقال الأعمال المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد وفروعه بالمملكة.

وأكد بنك الاستثمار العربي الأردني في بيان، اليوم الأحد، أن عملية الاستحواذ تمت بسلاسة وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية بين البنكين.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني هاني القاضي: “تسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الاستثمار العربي الأردني كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه الدؤوب لاستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحول الرقمي”.

وأشار إلى قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الاستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني – الأردن خلال العام الماضي، وسبقها الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن عام 2014، الذي كان يعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل بالمملكة.

وبين القاضي، أن نجاح عمليات الاستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الاستحواذ، وهو ما عزز من مكانة البنك في السوق المصرفي الأردني.

من جانبة، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، سونيل كوشال: “خلال الأشهر الماضية عملنا بشكل وثيق مع بنك الاستثمار العربي الأردني لإتمام صفقة الاستحواذ”، معبرا عن شكره وتقديره للجهات الرقابية والتشريعية الأردنية وللعاملين لديه على دعمهم لإنجازها.

وأكد كوشال، أن بنك ستاندرد تشارترد سيواصل العمل والبقاء جسراً لتدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى السوق الأردنية.

يشار إلى أن عملاء بنك ستاندرد تشارترد في الأردن، سيحظون بمجموعة متطورة من المنتجات والحلول المصرفية والإلكترونية التي يقدمها بنك الاستثمار العربي الأردني لعملائه من الأفراد والشركات علاوةً على الخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الفروع والمكاتب والصرافات الآلية المنتشرة في مواقع استراتيجية والتجمعات السكانية والمناطق التجارية الرئيسية على امتداد الأردن، إلى جانب تواجد البنك الخارجي في كل من قبرص وقطر والمملكة المتحدة، وخدمات الوساطة والتأجير التمويلي المتنوعة التي توفرها شركاته التابعة