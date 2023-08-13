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مؤسسة إيليا نقل وشركة نوبلز توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تعليم طلاب جامعيين

منذ 4 ثواني
مؤسسة إيليا نقل وشركة نوبلز توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تعليم طلاب جامعيين

وطنا اليوم – وقعت مؤسسة إيليا نقل وشركة “نوبلز” العقارية اليوم، اتفاقية شراكة، تقدم الشركة بموجبها منحاً دراسية لطلبة مستحقين من المؤسّسة ضمن تخصصات تكنولوجيا المعلومات في جامعات أردنية حكومية.
وبحسب الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء غسان نقل، وعن شركة “نوبلز” رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر عايش، ستعمل الشركة على تغطية رسوم دراسة الطلبة الذين يتم اختيارهم بناء على أسس ومعايير محددة، بالإضافة إلى مصروف شهري للمواصلات طيلة فترة دراستهم، كذلك إشراك الطلبة في كافة برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل تحت إدارة مؤسسة إيليا نقل.
وأشار نقل خلال حفل التوقيع، إلى أن الاتفاقية تسعى للوصول إلى المزيد من الشباب الواعد المستحق، ومنحهم الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي وتنمية المجتمع الأردني من خلال منح هؤلاء الطلبة التعليم والمهارات التي سوف تؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين ومبدعين وفاعلين في المجتمع.
ونوه إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودعم المجتمعات المحلية في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقه، مثمنا لشركة “نوبلز” مساهمتها مع مؤسسة إيليا نقل في دعم وتأهيل الشباب الأردني وتمكينه في مختلف المهارات.
وأكد أن مثل تلك الشراكات مع القطاع الخاص تساند الجهود التي تبذلها المؤسسة لاستدامة أنشطتها لإفادة عدد أكبر من الشباب.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية عمر عايش، إن “توقيع هذه الاتفاقية؛ يأتي استمراراً لجهود “نوبلز” تجاه المجتمع والتي تسعى من خلالها لتنمية وتطوير الأفراد المستحقين للدعم، وإن اختيارنا لدعم التعليم جاء لقناعتنا التامة بأن التعليم هو أساس نهضة المجتمع ورقيّه”.
وأضاف بأن ما يحدث في العالم يؤكد بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات عزز الحاجة الملحة له في جميع القطاعات التجارية والصناعية، وأصبح الآن هو من يسيطر على التجارة الإلكترونية ولذلك كان اختيارنا لتخصصات تكنولوجيا المعلومات لأهميتها.


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