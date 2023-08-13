آلية جديدة لتقديم طلبات مكرمة أبناء المخيمات عبر المنصة الالكترونية

وطنا اليوم:بين المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ان الدائرة ستقوم هذا العــام باعتماد آلية جديدة في تقديم طلبات مـــكرمة جلالـة الملك عبدالله الثاني لأبناء المخيمــات بالتزامن مع القبول الموحد وهي 350 مقعد جامعي ممن اجتازوا امتحــان الثانوية العامة بنجاح وستكون هذه الالية من خلال المنصة الالكترونية لدائرة الشؤون الفلسطينية حيـث يقوم الطالــب بتسجيل بياناته وتقديــم الطلـب مـن خلال المنصة مـع ضرورة توفـــر الشروط اللازمة أبرزهـا اجتياز امتـحان الثانوية العامـــة بنجاح وان يكـون مـن قاطني مخيمات اللاجئين الفلسطينيين واتمام دراسته او جزء منها فــي مدارس وكالة الغــوث الدولية ” الاونروا “.

وأشار خرفان ان الآلية الجديدة ستكــون واضحة وميسرة وبإمكان الجميـع الاطلاع على التعليمات عبـر الموقع الالكتروني للدائرة كما ان جميع موظفـي الدائــرة في المقـر الرئيســي والمكاتب في المخيمات على استعداد تام للإجابة على اية استفسارات ومساعدة الطلبة حتى يتم تقديم الطلبات بنجاح، وتأتي هذه الالية الجديدة بهدف التخفيف علــى الطلبة وذويهم وتوفيــر الوقت والجهد قدر المستطاع.