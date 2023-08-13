بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

آلية جديدة لتقديم طلبات مكرمة أبناء المخيمات عبر المنصة الالكترونية

منذ ساعة واحدة
آلية جديدة لتقديم طلبات مكرمة أبناء المخيمات عبر المنصة الالكترونية

وطنا اليوم:بين المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ان الدائرة ستقوم هذا العــام باعتماد آلية جديدة في تقديم طلبات مـــكرمة جلالـة الملك عبدالله الثاني لأبناء المخيمــات بالتزامن مع القبول الموحد وهي 350 مقعد جامعي ممن اجتازوا امتحــان الثانوية العامة بنجاح وستكون هذه الالية من خلال المنصة الالكترونية لدائرة الشؤون الفلسطينية حيـث يقوم الطالــب بتسجيل بياناته وتقديــم الطلـب مـن خلال المنصة مـع ضرورة توفـــر الشروط اللازمة أبرزهـا اجتياز امتـحان الثانوية العامـــة بنجاح وان يكـون مـن قاطني مخيمات اللاجئين الفلسطينيين واتمام دراسته او جزء منها فــي مدارس وكالة الغــوث الدولية ” الاونروا “.
وأشار خرفان ان الآلية الجديدة ستكــون واضحة وميسرة وبإمكان الجميـع الاطلاع على التعليمات عبـر الموقع الالكتروني للدائرة كما ان جميع موظفـي الدائــرة في المقـر الرئيســي والمكاتب في المخيمات على استعداد تام للإجابة على اية استفسارات ومساعدة الطلبة حتى يتم تقديم الطلبات بنجاح، وتأتي هذه الالية الجديدة بهدف التخفيف علــى الطلبة وذويهم وتوفيــر الوقت والجهد قدر المستطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:08

الغذاء والدواء تدعو المنشآت للتأكد من كفاءة أجهزة التبريد والتجميد

11:01

عمان الأهلية تستقبل مدير مكتب DAAD الألمانية في الأردن

11:00

تحويل محاضرات الطلبة في عمان الاهلية يوم الأحد إلى نمط التعليم عن بعد

10:53

ارتفاع 11 درجة مئوية دفعة واحدة خلال ساعة شرق عمان

10:48

اقبال جيد على المكيفات ونسبي على المراوح

10:34

آلية جديدة لفحص المركبات الكهربائية في الأردن

10:29

مستوى تاريخي.. درجات الحرارة تتجاوز الـ 50 مئوية في المغرب

10:14

الكشف عن مخطط امريكي لإغلاق الحدود العراقية السورية

09:57

تحويل للسير من الزرقاء باتجاه المفرق بسبب حادث

09:54

وفيات الأحد 13-8-2023

09:49

الصحة الفلسطينية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد

09:45

واقعة البطيخ الملوث في المغرب.. جدل واسع في البلاد ومخاوف من المبيدات الزراعية

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023