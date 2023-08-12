أورنج تحتفل بتخريج أول فوج من مختبر الابتكار المتنقّل في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم: احتفلت أورنج الأردن بتخريج الفوج الأوّل من الشباب والشابات المنضمّين لمختبر الابتكار المتنقّل في وجهته الأولى جامعة فيلادلفيا، الذي تنفّذه بالتعاون مع جوردن ستارت، وهو مختبر فريد من نوعه يهدف إلى تمكين الأفكار الجديدة المؤثرة من خلال دعم المبتكرين في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار مشروع “مساحة الابتكار”، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يتم تنفيذه بتمويل مشترك من اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار الأردن”، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

وتمكّن الفوج الأوّل من مختبر الابتكار المتنقّل، والذي ضمّ 10 طلاب، على مدار تدريب متكامل استمر 6 أسابيع من بناء 5 مشاريع مبتكرة باستخدام التصنيع الرقمي والواقع المعزّز والافتراضي، كما حصلوا من خلاله على ورش عمل التفكير التصميمي ومهارات حلّ المشكلات والتعاون والتعلّم العملي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية.

وهنّأت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، خريجي الفوج الأوّل من مختبر الابتكار المتنقّل، معبّرةً عن فخرها بابتكاراتهم وطموحهم وجهودهم المتواصلة لبناء مشاريع تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية وتقدّم حلولاً فاعلة لتحقق تأثيراً فيها، كما شكرت كلاً من جوردن ستارت التابعة لمجموعة لومينوس للتعليم وجامعة فيلادلفيا.

وقال مدير جوردن ستارت، المهندس إبراهيم فزع: “نبارك لطلابنا المجتهدين نجاحهم في هذا التدريب ونحن على ثقة بقدرتهم على إطلاق مشاريع تدعم الابتكار وكذلك الاقتصاد الوطني في نفس الوقت.”

وثمّن فزع التعاون المثمر مع أورنج لنشر ثقافة الابتكار بين الشباب في المجتمع المحلي وبين فئة الشباب الطموحين، وأكد على استمرار هذا التعاون لتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.

من جانبه، ثمّن نائب رئيس جامعة فيلادلفيا، الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي، التعاون القائم مع أورنج الأردن وجوردن ستارت، باعتباره داعماً للطلبة في المجال التكنولوجي.

وأعرب سرطاوي عن أمله باستمرارية التعاون واستثمار طاقات الطلبة، وصولاً إلى ترجمة مواهبهم على أرض الواقع.

ويعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.