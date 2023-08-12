بمشاركة الفنانة نداء شرارة.. إنطلاق مهرجان صيف عمان

وطنا اليوم: انطلقت مساء أمس الجمعة، من حدائق الحسين، أمسيات مهرجان صيف عمان، في حفل فني غنائي أحيته المطربة الأردنية نداء شرارة، وذلك بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وتضمن الحفل معزوفات موسيقات فرقة الأمن العام، ولوحة فنية وطنية لمغناة “عمان تزهو كل يوم” قدمها نخبة من الفنانين الأردنيين، إضافة لفقرات ترفيهية للأطفال من عمل مسرحي “رحلة زعتر” وألعاب خفة.

وكان للفنانة شرارة حضورها الفني على خشبة المسرح الرئيسي للمهرجان بصوتها الذي أبدع طرباً بالأغاني الوطنية والتراثية الأردنية، ووصلات منوعة من أغاني ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية محلياً وعربياً والتي لاقت تفاعل الجمهور.

وحضر حفل انطلاق المهرجان وسط جمع كبير من المواطنين كل من قائد إقليم العاصمة ومدير شرطة العاصمة ونائب أمين عمان وعدد من أعضاء مجلس الأمانة.

وسيكون اليوم السبت حافلا بالفعاليات الفنية والترفيهية حيث يحيي الفنانان وسام وحسام اللوزي والفنان محمد اربيحات، وفرقة معان، الحفل الذي يقام على المسرح الرئيسي الى جانب العمل المسرحي “هونها بتهون”.

وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان، الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، حتى الأحد 20 آب، ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.

ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي مع توفير مساحة من الترفيه للأطفال.

وأعدت الامانة من خلال القائمين على إدارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية تحييها أسماء لامعة من الفنانين والفرق الأردنية.

وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون للأطفال.