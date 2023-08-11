بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمانة تقلص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال موجة الحر

منذ ساعة واحدة
الأمانة تقلص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال موجة الحر

وطنا اليوم:قرر امين عمان الدكتور يوسف الشواربة تقليص ساعات دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال الايام الثلاث المقبلة نظراً للتحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية عن موجة حر يتوقع ان توثر على المملكة .
وحسب قرار امين عمان سيتم ايقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال الايام الثلاث المقبلة من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً .
وستقوم الامانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع اي ملاحظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل، وتوزيع المياه واغطية الراس الواقية للشمس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

الأردن : المزيد من التشريعات المتشددة ماليا في توقيت أزمة معيشية متفاعلة

15:49

مصادر تكشف وضع المعيقلي الصحي بعد وعكة الحرم

15:32

“كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة” ورشة عمل تنظمها جمعية لمة فن

15:27

مياه إضافية للمزارعين في مناطق الأغوار

15:16

المسجد الأقصى يحتضن 50 ألف مصل في صلاة الجمعة

14:55

الأشغال تتعامل مع ملاحظات وتستكمل عدة مشاريع

14:47

إيكواس تعطي الضوء الأخضر لبدء التدخل العسكري في النيجر

14:41

حكايات لأردنيين اشتروا الحلم التركي فعاشوه كابوساَ

14:33

تفاصيل إفطار الجمعة على مائدة السفير السعودي

14:29

الدفاع المدني ومركز الأزمات يحذران من الحالة الجوية

14:27

العجارمة يكتب ..صلاحية الملك بنقض القوانين: بين التصديق والاعتراض

13:51

مواطنون يتساءلون : هل ستعلن الحكومة عطلة حفاظا على صحتهم وسلامتهم؟

وفيات
وفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرةوفيات الأربعاء 9-8-2023