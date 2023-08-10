الآلاف يتابعون فعاليات صيف الأردن بمدينة الحسين الرياضية في إربد

وطنا اليوم: تابع الآلاف مساء اليوم الجمعة فعاليات صيف الأردن التي احتضنتها مدينة الحسن الرياضية بإربد.

واشتملت الفعاليات التي حضرها محافظ اربد بالإنابة الدكتور حمدان السرحان والحكام الإداريون ومدير مدينة الحسن جمال الزعبي وعدد من المسؤولين في المحافظة على عروض ترفيهية للأطفال كالرسم على الوجوه وتشكيل البالونات وفقرة مسابقات تخللها توزيع جوائز على الأطفال الفائزين.

كما تضمنت الفعاليات عدة عروض ترويحية وفلكلورية وتراثية لفرقة الفنان بلال الزيتاوي وفرقة جمعية ارابيلا للتراث بقيادة الفنان احمد الحواري.

واختتمت الفعاليات بعرض غنائي أحيته الفنانة زين عوض والفنان محمود سلطان تفاعل معه الجمهور بحرارة.

إلى ذلك واصل البازار الخيري للأسر المنتجة والجمعيات تقديم منتجاته وبيعها للجمهور مباشرة.