إنطلاق فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

وطنا اليوم: انطلقت اليوم الخميس على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما، والذي نظمته مديرية ثقافة محافظة الزرقاء بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار وحضور نائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي وجمع من الفنانين والكتاب والمهتمين.

وأكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن الوزارة تؤمن إيماناً شديداً بأهمية المسرح والدور التنويري والتوعوي الذي يقوم به، لافتةً أن المسرح الأردني يعيش حالة من التجدد في إطار الحراك الثقافي الفاعل والمؤثر في الأردن والمحافظات الأردنية عموما.

وأضافت، أن المسرح الأردني يعيش حالة من التجدد والنشاط الملحوظ، حيث أن الوزارة ملتزمة بدعم العروض المسرحية وتوفير البيئة الملائمة للعروض المسرحية، لأن المسرح كان وما يزال جامعاً لكل الفنون وقادر على الجمع بين كل ما يتصل بالقضايا والموضوعات المجتمعية.

وثمنت الوزيرة الدعم الذي يوفره مجلس محافظة الزرقاء لدعم الحراك الثقافي الفاعل، مشيرة أن هذا المهرجان المسرحي الأول للمونودراما الذي تحتضنه الزرقاء، بكل ما يتضمنه من تنوع للثقافة العربية، سيوفر مناخاً ملائما لتطوير الحركة المسرحية وتجويد العروض المسرحية.

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس يقدم الدعم الموصول لهذا المهرجان ولغيره من المهرجانات والهيئات الثقافية، لإيمانه بأهمية الثقافة في تجذير الولاء والانتماء لأمتنا ولوطننا ولهويتنا العربية الإسلامية ولقيادتنا الهاشمية التي تستمد شرعيتها من ارثها الديني والتاريخي.

بدوره عبر نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المهرجان المميز الأول من نوعه والذي يقام في مدينة الزرقاء، مدينة الجند والعسكر، التي تشكل لوحة فسيفسائية تضم الأردنيين جميعاً ، كما عبر مدير ثقافة الزرقاء رئيس اللجنة العليا للمهرجان أيمن عرار عن شكره لمجلس محافظة الزرقاء على دعمه للحراك الثقافي في الزرقاء وتقديره للقائمين على المهرجان وللوفود العربية المشاركة.

وسلمت النجار درعا تكريمياً للفنانة سميرة خوري باعتبارها شخصية المهرجان في دورته الأولى، فيما تم عرض فيلم وثائقي عن أعمال الفنانة المكرمة ، كما تم تسليم الدروع التقديرية إلى مستحقيها من الداعمين.

وتضمن حفل انطلاق المهرجان، الذي أدارت فقراته الفنانة عبير عيسى ، عرض فيلم قصير عن المسرحيات المشاركة ، في حين تم عرض المسرحية التونسية ( CDF).

وستقام العروض المسرحية للمهرجان، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن ،على مسرح الشاعر حبيب الزيودي وقاعات مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء ، حيث سيشارك في المهرجان 11 عملاً مسرحياً ،على مدار ثمانية أيام وحتى تاريخ 18/8/2023.