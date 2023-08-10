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مستشفيات البشير : فقدان طفل أردني لكليته غير صحيح

منذ 3 دقائق
مستشفيات البشير : فقدان طفل أردني لكليته غير صحيح

وطنا اليوم:رد أخصائي جراحة الأطفال في مستشفيات البشير، الدكتور سامر الرحامنة، الخميس، على ما تم تداوله بشأن فقدان طفل يدعى “عمر” لكليتيه في المستشفى، بسبب المواعيد الطويلة.
وقال الرحامنة، في بيان نشرته إدارة المستشفيات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة، وأن كلى الطفل سليمة وجميع وظائفها سليمة.
وأضاف أن الطفل عمر البالغ 8 سنوات، جرى تشخيصه في مستشفيات البشير عن طريق تخطيط المثانة وتنظير المثانه وتبيّن أنه يعاني من مثانة عصبية وارتداد بولي على الجهتين.
وذكر الرحامنة، أنه تم حقن الطفل بمادة vantres بديلا للعمل الجراحي، مما أدى إلى انخفاض الارتداد بشكل ملحوظ من الدرجة 5 إلى الدرجة 3، وتم إعطاء العلاج اللازم للمثانة العصبية كما تم تدريب الأهل على تفريغ المثانة باستمرار عن طريق القسطرة البولية لزيادة التحسن، إلا أن الأهل لم يقوموا بهذه الإجراءات نهائيا.
وتابع أن موضوع الصورة الذي تم ذكره، ليس إجراءً علاجيا، وما تم تداوله أن الطفل خسر كليتيه معلومات عارية عن الصحة وأن جميع وظائف الكلى سليمة ولا يوجد عنده مشاكل بالكلى


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